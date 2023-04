Business news: Turchia, inaugurato il Centro finanziario di Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato inaugurato in Turchia il Centro finanziario di Istanbul, un quartiere finanziario che punta a fare della metropoli turca uno dei più importanti centri economici al mondo. Alla cerimonia ha preso parte il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, che ha affermato: “Questo centro creerà un nuovo ecosistema finanziario a Istanbul, che è il punto d’incontro fra due continenti”. Istanbul, infatti, si estende sulle due sponde del Bosforo, ovvero da un lato sul continente europeo e dall’altro su quello asiatico. Erdogan ha aggiunto: “Riteniamo che Istanbul, storicamente un ponte sia geografico che commerciale tra l’est e l’ovest, abbia il potenziale per creare lo stesso legame tra i mercati finanziari”. Il centro sarà una nuova sede per la maggior parte delle più importanti istituzioni e autorità finanziarie della Turchia, tra cui la Banca centrale della Repubblica di Turchia, la Borsa di Istanbul, l'Agenzia di regolamentazione bancaria e regolamentazione e vigilanza bancari e il Consiglio dei mercati dei capitali della Turchia. (Tua)