Business news: Iraq, annunciati piani per incremento produzione petrolifera in giacimento Baghdad Est

- L’Iraq ha elaborato “piani ambiziosi” tesi ad incrementare la produzione petrolifera del giacimento di Baghdad est a oltre 80.000 barili al giorno. Lo ha annunciato il vice primo ministro agli Affari energetici e ministro del Petrolio dell'Iraq, Hayan Abdul Ghani, durante una visita nella zona meridionale del giacimento nelle regioni di Nahrawan e Sawira volta a monitorare i progetti per incrementare la produzione petrolifera e a investire nell’estrazione di gas dallo stesso giacimento. Il ministro, riferisce l’agenzia di stampa “Shafaq”, ha evidenziato che il giacimento di Baghdad est è uno dei più grandi in termini di superficie, e il tasso di produzione attuale è pari a 30.000 barili al giorno. In base a un contratto siglato nel 2018 con la compagnia cinese Abs, il tasso di produzione massimo dovrebbe raggiungere i 40.000 barili. Tuttavia, il ministro Ghani ha rivelato l’obiettivo di superare questa cifra, giungendo a 80.000 barili al giorno, a cui dovrebbero accompagnarsi 50 milioni di metri cubi di gas. L’aumento del tasso di produzione, ha spiegato il ministro, è teso ad alimentare le centrali di Quds e Zubaidiya con “quantità sostanziali di greggio” e quella di Basmaya con gas asciutto. Dal canto suo, Quduri Salim, direttore generale della Midland Oil Company, ha riferito ce le riserve del giacimento di Baghdad est superano i 39.000 barili e che la Abs sta continuando con i piani di sviluppo del giacimento e di formazione dei lavoratori impiegati. Non da ultimo, sono in corso i lavori per estendere l’oleodotto da 75 chilometri per trasportare greggio dal giacimento alla centrale elettrica di Zubaidiya, situata nella regione orientale di Wasit. (Irb)