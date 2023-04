Sudan: Biden conferma evacuazione ambasciata, grazie ai nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato l’evacuazione del personale diplomatico dell’ambasciata Usa in Sudan, a causa dei violenti combattimenti in corso nella capitale, Khartoum. In una nota, il presidente Usa si è detto “orgoglioso dello straordinario impegno del personale della nostra ambasciata, che con grande coraggio ha continuato a lavorare in questi giorni con grande professionalità”. Biden ha anche ringraziato le Forze armate Usa che hanno condotto l’operazione, portando il personale dell’ambasciata alla base militare di Camp Lemonnier, in Gibuti. (Was)