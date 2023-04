Sudan: Usa chiudono ambasciata a Khartum ed evacuano il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso le operazioni presso la sua ambasciata a Khartum, in Sudan, e ha evacuato tutto il personale. La decisione, ha detto il segretario di stati Antony Blinken in una nota, è stata presa a causa dei gravi e crescenti rischi per la sicurezza creati dal conflitto tra le Forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido (Rsf). I combattimenti, si legge, hanno causato un numero significativo di morti e feriti tra i civili e danni alle infrastrutture essenziali e rappresentano un rischio inaccettabile per il personale dell’ambasciata. Blinken ha quindi rinnovato il suo appello affinché le parti in conflitto estendano il cessate il fuoco "per prevenire ulteriori danni al Paese".(Was)