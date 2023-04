Roma: corriere della droga arrestato mentre consegnare 10 chili di hashish al Tuscolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici chili tra hashish e marijuana sono stati sequestrati dagli agenti del commissariato Tuscolano di Roma ad un 30enne italiano della zona. I poliziotti, durante l'attività, hanno notato l'uomo che trasportava una busta di plastica e con fare sospetto tentava di introdursi all'interno di uno stabile in zona Don Bosco. Immediatamente raggiunto dagli agenti, il 30enne ha consegnato la busta che aveva con sé nella quale erano occultati circa 10 chili di hashish. I poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo dove sono stati rinvenuti, nascosti in una valigia in camera da letto, ulteriori 3 chili di droga, divisa tra hashish e marijuana. Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.(Rer)