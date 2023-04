Ucraina: ministri Agricoltura G7, estendere accordo su esportazione grano dal Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 chiedono "l'estensione, la piena attuazione e l'espansione" dell'accordo per l'esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Lo hanno affermato i ministri dell'Agricoltura del G7 in un comunicato congiunto, in cui si riconosce l'importanza dell'accordo raggiunto in precedenza tra Russia, Ucraina e Turchia. "Condanniamo i tentativi della Russia di utilizzare il cibo come mezzo di destabilizzazione e come strumento di coercizione geopolitica e ribadiamo il nostro impegno ad agire in solidarietà e a sostenere le persone più colpite dall'armamento russo del cibo", si legge nel comunicato. I membri del G7 "sono pronti" a sostenere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, anche fornendo competenze nello sminamento dei terreni agricoli e nella ricostruzione delle infrastrutture agricole, prosegue il documento. (Res)