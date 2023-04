Turchia: uomini armati attaccano una sede del partito Giustizia e sviluppo e Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di uomini armati non identificati ha aperto il fuoco contro una sede del partito Giustizia e sviluppo (Akp), la principale formazione di governo, a Istanbul, in Turchia. Lo ha riferito il quotidiano turco “Daily Sabah”, secondo il quale l’attacco non ha causato alcun ferito. In seguito all’attacco, le squadre di polizia sono arrivate sul posto e hanno aperto un’indagine. Osman Nuri Kabaktepe, presidente provinciale del partito, ha condannato fermamente l'episodio. "Porteremo avanti la questione davanti alla legge. La nostra più grande consolazione è che non ci sono state vittime o feriti nell'attentato", ha detto Kabaktepe.(Tua)