Business news: Algeria, Fiat annuncia riduzione prezzi dei veicoli commercializzati nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A circa un mese dall'inizio della commercializzazione di veicoli Fiat in Algeria, l'azienda italiana parte del gruppo Stellantis ha annunciato che rivedrà al ribasso i prezzi dei mezzi importati nel Paese nordafricano. Secondo quanto riferito dalla compagnia in un comunicato ripreso dai media algerini, la decisione fa seguito all'ottenimento del certificato di origine europea Eur 1 per le proprie fabbriche in Europa, il che le consente di beneficiare di alcuni vantaggi, tra cui la riduzione di dazi doganali. La riduzione dei prezzi, ha precisato Fiat Algeria, andrà a vantaggio di tutti i suoi clienti, compresi quelli che hanno già effettuato ordini dall'inizio della commercializzazione dei veicoli del marchio in Algeria. Nello specifico, la Fiat 500 ibrida sarà venduta a 2,38 milioni di dinari (tasse incluse) anziché 2,638 milioni (16 mila euro), il costo della Fiat 500X passerà da 3,790 milioni di dinari (23 mila euro) a 3.435 milioni, la Fiat Doblo sarà offerta a 3,178 milioni di dinari (21 mila euro), contro i 3.259 milioni precedenti. La Fiat Scudo sarà venduta a 3,825 milioni di dinari invece di 3,97 milioni (26,8 mila euro), e la Fiat Ducato verrà ora venduta a 4,019 milioni di dinari (27,8 mila euro), contro i 4,12 milioni. Il prezzo della Fiat Tipo, invece, non subirà variazioni. (Ala)