Business news: l'Algeria avvierà la produzione di metil terz-butil etere nel 2025

- L'Algeria fermerà le importazioni di metil-t-butil etere (Mtbe), un additivo utilizzato per la produzione di benzina senza piombo, dal 2025, in concomitanza con l’avvio della produzione locale. Lo ha annunciato l'amministratore delegato del gruppo algerino Sonatrach, Toufik Hakkar, durante una visita di lavoro e di ispezione nella zona industriale di Arzew, circa 400 chilometri a ovest di Algeri. L'Algeria raggiungerà l'autosufficienza in questo settore con l'entrata in produzione del nuovo complesso petrolchimico di Arzew, prevista a giugno 2025, ha aggiunto il numero uno di Sonatrach. Il progetto di costruzione di questo nuovo complesso è stato avviato il 19 giugno 2022, con un periodo di costruzione di 36 mesi. L’edificazione del complesso è stata affidata al gruppo sino-algerino Cntic/Lpec con un contratto di ingegneria, fornitura e costruzione (Epc). Il complesso avrà una capacità produttiva di 200.000 tonnellate di Mtbe all'anno. I lavori di costruzione del complesso sono eseguiti in collaborazione con il subappaltatore algerino Società nazionale di ingegneria civile ed edilizia (Gcb), controllata da Sonatrach. La costruzione di questo nuovo impianto produttivo fa parte del programma di sviluppo dell'industria petrolchimica avviato da Sonatrach nel suo piano d’investimenti a medio termine. L'autosufficienza di Mtbe consentirà all'Algeria di ridurre le importazioni e rafforzare la propria industria petrolchimica. Inoltre, l'esportazione di questo prodotto consentirà all'Algeria di aumentare le proprie entrate. (Ala)