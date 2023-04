Business news: Iraq, premier incontra delegazione del Giappone, cooperazione nel settore delle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha incontrato una delegazione di rappresentanti del Giappone, per discutere dell’intensificazione della cooperazione bilaterale, soprattutto nel settore delle infrastrutture. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. La delegazione giapponese era costituita dall’ambasciatore in Iraq, Futoshi Matsumoto, dall’amministratore delegato di Toyota Corporation in Iraq, Yutake Izaki, e dal presidente della Sumitomo Corporation in Medio Oriente, Hajime Mori. Durante l’incontro, sono state rievocate le relazioni bilaterali tra Tokyo e Baghdad e si è discusso dei modi per rafforzare la cooperazione nel settore economico e dello sviluppo. Sudani ha manifestato “l’interesse del governo” iracheno per i rapporti tra i due Paesi e il suo “desiderio di beneficiare dell’esperienza e delle competenze delle aziende giapponesi” nei settori “delle infrastrutture e dei servizi al cittadino”. L’Iraq, secondo il premier, aspira a migliorare la formazione della manodopera locale, “in collaborazione con istituzioni e imprese giapponesi, al fine di acquisire esperienza e creare opportunità di investimento”. Il programma del governo iracheno, infatti, “si fonda sul sostegno al settore privato, per raggiungere uno sviluppo sostenibile e creare opportunità di lavoro”. (Irb)