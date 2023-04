Business news: Tunisia, deficit commerciale in aumento del 15 per cento a marzo su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale della Tunisia, lo scorso marzo, è aumentato del 15,8 per cento su base mensile e il suo valore complessivo ammontava a 1.768,6 milioni di dinari (514 milioni di euro circa). È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica tunisino. A febbraio di quest’anno, infatti, Tunisi aveva registrato un deficit commerciale di 1.526,5 milioni di dinari (443 milioni di euro). Il tasso di copertura, invece, ha perso 2,3 punti a marzo rispetto al mese precedente, attestandosi al 73,9 per cento. Per il resto, dopo un calo registrato lo scorso febbraio, gli scambi commerciali della Tunisia hanno ripreso quota, con un aumento delle esportazioni del 2,4 per cento e un incremento delle importazioni del 5,6 per cento. Le esportazioni verso i Paesi dell’Unione europea, in particolare, sono aumentate del 3,5 per cento, soprattutto grazie a un significativo incremento delle vendite verso i Paesi Bassi (245,1 per cento) e l’Italia (8,1 per cento). In salita anche le esportazioni verso il Regno Unito (+112,2 per cento), la Cina (+88,9 per cento), la Turchia (+75 per cento) e con i Paesi del Maghreb (+1 per cento), mentre diminuiscono quelle verso la Germania (-11,1 per cento) e la Francia (-0,7 per cento). Le importazioni dai Paesi dell’Unione europea, invece, sono diminuite del 5,1 per cento, in particolare quelle dalla Francia (-10,8 per cento) e dall’Italia (-6,3 per cento). Quanto alle importazioni dal Maghreb, queste hanno registrato una diminuzione del 66,1 per cento, mentre sono in crescita quelle dalla Russia (+212,5 per cento), dagli Stati Uniti (+141,4 per cento), dalla Cina (+16,4 per cento) e dalla Turchia (+19,9 per cento). (Tut)