Business news: Emirati, Dubai lancia la competizione mondiale per l’architettura del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per l’innovazione Mohammed bin Rashid e l’Autorità per gli alloggi di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha lanciato la competizione mondiale di architettura “La casa del futuro”, che richiamerà architetti e professionisti del design provenienti da tutto il mondo. Lo ha riferito il quotidiano emiratino "Gulf News". I candidati dovranno progettare abitazioni con prezzi accessibili, ampliabili, innovative ed esteticamente attraenti, “adatte alle esigenze emiratine moderne”. Il costo per la costruzione non dovrà superare il milione di dirham (circa 272 mila dollari). Il principe ereditario e presidente del Consiglio esecutivo di Dubai, Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, ha dichiarato che lo sviluppo urbano, l’alta qualità delle infrastrutture e la capacità di costruire edifici caratteristici hanno reso Dubai “una delle migliori città in cui vivere”. La competizione “La casa del futuro”, inoltre, è in linea con il presidente di Dubai, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Rashid al Maktoum, che punta a fare dell’emirato “un modello di sviluppo urbano”. (Res)