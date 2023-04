Business news: Libano, dollaro doganale aumenta per la terza volta esacerbando la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tre mesi il dollaro doganale in Libano (il tasso di cambio utilizzato per calcolare in lire libanesi i dazi doganali sui prezzi delle merci importate in valuta estera) è aumentato per tre volte consecutive. Lo riferisce il quotidiano “Nidaa al Watan”, secondo cui ciò contribuirà ad aumentare l’inflazione intorno al 10-15 per cento, esacerbando ulteriormente la crisi economica e finanziaria del Paese, in corso dal 2019. Secondo quanto riferito dalla Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl), il tasso di cambio applicato alle merci importate è ora pari a 60.000 lire per un dollaro, tranne che nel caso delle automobili, nuove e usate, per cui il tasso è di 15.000 lire. In precedenza, i tassi di cambio erano, rispettivamente, di 45.000 e di 8.000 lire per le automobili. In tale quadro, secondo “Nidaa al Watan”, “il potere politico”, rappresentato dal premier Najib Miqati e dalla Bdl, “è pronto a prendere decisioni che non arricchiscano le casse dello Stato e non soddisfino la fame dei dipendenti pubblici” (aumentando i loro stipendi). La stessa motivazione fornita dalla Bdl per giustificare l’aumento del dollaro doganale. Il primo ministro Miqati e il ministro delle Finanze, Youssef Khalil, hanno dichiarato che l'obiettivo del rialzo del dollaro doganale è quello di aumentare le entrate del Paese, alla luce dell'attuale crisi finanziaria ed economica. Tuttavia, secondo gli esperti, fissare il tasso di cambio del dollaro doganale senza alcuna strategia economica e in un quadro finanziario segnato da perdite significative e da inflazione elevata, alimenterà un continuo e crescente aumento del tasso di cambio del dollaro sul mercato parallelo, sulla scia di quanto avviene dal 2019. A ciò si accompagna un aumento del tasso di inflazione, cresciuto del 25,52 per cento a febbraio rispetto al mese precedente. In un anno, in sostanza, l'inflazione è arrivata al 189,67 per cento. (Lib)