Business news: Tunisia, esperta Banca mondiale, entro tre settimane erogato prestito di 120 milioni di dollari

- La Tunisia riceverà un prestito concesso dalla Banca mondiale entro due o tre settimane del valore di 120 milioni di dollari. Lo riferisce Safia Hachicha, specialista senior nel settore finanziario presso la Banca mondiale, citata dall'emittente radiofonica "Shems fm". Il Consiglio d’amministrazione della Banca mondiale ha accettato più di un mese fa di concedere alla Tunisia un prestito di 120 milioni di dollari per finanziare il progetto "sostegno alle piccole e medie imprese per raggiungere la ripresa economica". La concessione del prestito avviene in un momento complicato per le finanze del Paese nordafricano. (Tut)