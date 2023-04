Business news: debito, Nigeria nega di essere inadempiente con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il governo uscente del presidente Muhammadu Buhari ha negato di essere inadempiente con le autorità di Pechino per un costo di oltre 41 miliardi di naira (oltre 89 milioni di dollari). In dichiarazioni citate dal "Daily Post", il direttore generale dell'ufficio di gestione del debito, Patience Oniha, ha sostenuto che non c'è ad oggi alcun obbligo verso la Cina, sostenendo che nel 2021 i prestiti cinesi alla Nigeria ammontavano a 3,59 miliardi di dollari, costituendo solo il 9,4 per cento del debito estero totale della Nigeria, pari a 37,9 miliardi di dollari. Oniha ha aggiunto che sono tutti prestiti agevolati e non c'è motivo di preoccuparsene. “Il pubblico è certo che la Nigeria è pienamente impegnata a onorare i propri obblighi di debito e non è venuta meno ad alcun obbligo di servizio del debito", ha detto ancora il funzionario, invitando ad "ignorare" alcuni commenti della stampa su questo argomento. (Res)