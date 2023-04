Business news: Sudafrica, tasso di inflazione supera il 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il tasso di inflazione in Sudafrica ha raggiunto il 7,1 per cento a marzo. Lo rivela l'istituto di statistica nazionale, ricordando che a febbraio il dato era fermo al 7 per cento, a gennaio al 6,9. La variazione mensile dell'indice dei prezzi al consumo (Ipc) è stata dell'1 per cento a marzo, l'aumento mensile più significativo da luglio 2022, quando è stato di 1,5 punti percentuali. Secondo l'agenzia, cibo, bevande analcoliche e trasporti sono stati i principali fattori alla base degli aumenti annuali e mensili registrati nel Paese. (Agenzia Nova)