Business news: Cina, economia cresciuta del 4,5 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Cina è cresciuta del 4,5 per cento nel primo trimestre, superando il quattro per cento previsto dagli analisti e registrando l’espansione più consistente su base annua. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che il Prodotto interno lordo (Pil) si è attestato a circa 4.150 miliardi di dollari. Nonostante il miglioramento degli indicatori economici chiave, l’agenzia statistica cinese ha messo in guardia sulla fragilità della ripresa, compromessa soprattutto dalle tensioni geopolitiche a livello internazionale e dalla domanda interna insufficiente. Il governo di Pechino ha fissato "intorno al cinque per cento" l'obiettivo di crescita per l'intero 2023, al di sotto del 5,5 per cento fissato per lo scorso anno. (Cip)