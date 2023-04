Business news: Goldman Sachs, utile netto in calo del 18 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d’investimento statunitense Goldman Sachs ha registrato un utile netto di 3,23 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, in calo del 18 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha reso noto lo stesso istituto, che secondo il “Wall Street Journal” paga in particolare le perdite della sua piattaforma bancaria digitale Marcus. I risultati di Goldman Sachs nei primi tre mesi dell’anno sono di segno opposto a quelli registrati da altri grandi istituti Usa come JpMorgan Chase, Citigroup e Bank of America. Le entrate della seconda banca d’investimento statunitense sono state pari a 12,22 miliardi di dollari, in calo del 5 per cento rispetto un anno fa, sotto i 12,76 miliardi di dollari previsti dagli analisti. (Was)