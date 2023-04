Business news: Foxconn aumenterà la produzione globale di auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn intende aumentare ulteriormente la propria capacità produttiva globale nel comparto delle auto elettriche, realizzando nuovi stabilimenti nelle aree di maggiore domanda. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Kyodo” Jun Seki, ex dirigente di Nissan Motor che ora guida la divisione di auto elettriche di Foxconn. “Ricorreremo in linea di principio alla produzione localizzata. Non pensiamo di produrre in un sito specifico e spedire da lì in tutto il mondo”, ha spiegato il dirigente. Secondo Seki, Giappone e India sono due Paesi nei quali il colosso dell’elettronica potrebbe aprire nuovi stabilimenti produttivi. L’azienda, che si è data come obiettivo la realizzazione di veicoli elettrici a basso costo, dispone attualmente di due stabilimenti per la produzione di auto elettriche a Taiwan e negli Stati Uniti, in Ohio, dove ha rilevato la fabbrica della startup Lordstown Motors. Un terzo stabilimento dovrebbe sorgere in Thailandia. (Git)