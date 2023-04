Business news: Cina, la taiwanese Foxconn taglia salari a Shenzhen e valuta spostamento filiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn ha tagliato la retribuzione oraria per i dipendenti del suo stabilimento a Shenzhen, in Cina, nel quadro di un progressivo spostamento della filiera dalla prima potenza asiatica verso il Vietnam e l'India. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che questa settimana la multinazionale ha offerto un salario orario compreso tra i 2,76 e i 2,90 dollari, contro retribuzioni fino a 3,77 dollari offerte nello stesso periodo lo scorso anno. I tagli salariali non sono stati confermati da Foxconn, e arrivano mentre il produttore tenta di diversificare la sua catena d'approvvigionamento dopo i blocchi e le proteste verificatesi lo scorso anno nello stabilimento di Zhengzhou, a causa delle draconiane misure di contenimento del Covid-19. L'iniziativa ha incontrato anche il favore del principale cliente di Foxconn, Apple, che nella fabbrica di Zhengzhou produce il più alto numero di smartphone spediti in tutto il mondo. A seguito delle proteste e degli scioperi di massa divampati nella fabbrica lo scorso anno, la dirigenza ha incrementato salari e bonus nel tentativo di prevenire ulteriori fughe di manodopera e incentivare nuove assunzioni. L'ultima offerta di assunzione, pubblicata dalla dirigenza di Zhengzhou, prevede sussidi fino a 363 dollari per i nuovi impiegati, una frazione minima rispetto ai 944 dollari offerti ad aprile 2022. Stando al quotidiano "China Business News", attualmente solo circa 70 mila dipendenti lavorano presso lo stabilimento di Foxconn a Zhengzhou, meno della capacità massima prevista. (Cip)