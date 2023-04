Business news: Tesla, utili in calo del 24 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla ha registrato un calo dell'utile del 24 per cento su base annua nei primi tre mesi del 2023, per effetto dei tagli ai prezzi delle sue autovetture in diversi mercati, inclusi quelli di Stati Uniti e Cina. Nel primo trimestre di quest'anno il costruttore di auto elettriche statunitense ha conseguito un fatturato di 23,3 miliardi di dollari in crescita del 24 per cento annuo, un incremento speculare in termini percentuali al calo dell'utile, che è ammontato a 2,5 miliardi di dollari rispetto ai 3,3 miliardi del primo trimestre 2022. L'annuncio dei risultati trimestrali ha innescato una flessione del 4 per cento del titolo azionario di Tesla. (Was)