Business news: Algeria, al via il progetto per produrre il primo veicolo elettrico

- Il ministro dell'Istruzione superiore e della Ricerca scientifica dell’Algeria, Kamal Bedari, ha dato il via alla produzione della prima automobile elettrica nel Paese nordafricano. Durante la sua visita al Centro ricerche per la tecnologia industriale Cheraga ad Algeri, Bedari ha affermato che questo modello di auto elettrica è composto da una struttura e da una batteria la cui progettazione è stata completata, mentre il motore e il sistema di controllo sono in corso. Questo progetto mira a promuovere l'uso di energia pulita e ridurre la dipendenza dell'Algeria dalle importazioni di combustibili. Da parte sua, il direttore del Centro, Riad Badji, ha rivelato la realizzazione di quattro importanti progetti che sosterranno il mercato nazionale in collaborazione con la società pubblica economica per la costruzione di materiale ferroviario Ferovial. Il primo progetto è quello di realizzare una macchina per la coltivazione dei terreni agricoli e la rimozione delle pietre, mentre il secondo progetto è quello di creare container realizzati in Algeria, ha aggiunto. Il Centro di ricerca sulla tecnologia industriale ha anche annunciato altri due progetti, vale a dire la fabbricazione di un sistema di carico navale appositamente progettato per i porti, che è in fase di progettazione, nonché la creazione di una gabbia galleggiante destinata all'allevamento di pesci. Infine, Bedari, ha ordinato l'istituzione di un piano di esportazione per queste nuove macchine in coordinamento con la società Ferovial per la creazione di start-up per lo sviluppo di questo settore. (Ala)