Business news: Turchia, gas del Mar Nero contribuirà con 35 miliardi di lire turche al bilancio statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inizio delle prime operazioni di produzione di gas del Mar Nero in Turchia rappresenta una pietra miliare nel settore energetico e offre alte aspettative per il bilancio del Paese. Lo ha riferito il presidente del Centro di ricerca politica e strategia energetica (Tespam) della Turchia, Oguzhan Akyener, in un'intervista all'agenzia di stampa turca "Anadolu". Secondo i calcoli di Akyener, che ha considerato un prezzo medio di dieci lire turche per metro cubo a partire dalle quote del Mercato azionario turco dell'energia (Epias), il gas prodotto nella prima fase potrebbe contribuire all'economia con 35 miliardi di lire turche (1,8 miliardi di dollari). Dalla prima scoperta di gas naturale nel 2020, a 170 chilometri da Zonguldak, sulla costa del Mar Nero, più di 8 mila dipendenti sulla terraferma e oltre 2 mila in mare, hanno impiegato più di due anni per estrarre il gas. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha presenziato alla cerimonia per dare il via alla produzione di gas del Mar Nero, che si è svolta nella provincia settentrionale di Zonguldak, presso l'impianto di lavorazione di Filyos. Quest’ultimo sarà collegato al giacimento di gas di Sakarya, struttura situata a una profondità di 2.200 metri sotto il livello del mare. (Tua)