Business news: Ciad aumenta prezzo del gasolio alla pompa, invariata la benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Il governo del Ciad ha deciso di aumentare il prezzo del gasolio alla pompa mentre rimarrà invariato quello della benzina. Come annunciato ai media dal ministro degli Idrocarburi e dell'Energia, Djerassem Le Bemadjiel, il litro di gasolio costerà ora 1,07 euro al litro rispetto agli 0,84 centesimi di prima. Parlando in conferenza stampa, il ministro ha inoltre annunciato l'avvio dei lavori di manutenzione della raffineria di Djermaya, un cantiere che secondo le stime dovrebbe durare 45 giorni. Le Benadjel ha garantito che nonostante i lavori in corso il Paese non mancherà in prodotti petroliferi, sui quali verranno concesse autorizzazioni all'importazione e creati due centri di distribuzione, il primo nella capitale N'Djamena, il secondo a Moundou. "Da questi centri verranno rifornite tutte le città”, ha spiegato. Il ministro ha quindi invitato i suoi connazionali a non cedere al panico per il timore di eventuali carenze di carburante, assicurando che il Ciad può contare su "riserve strategiche" a livello di raffineria. (Res)