Business news: Canada, l'inflazione annuale rallenta al 4,3 per cento

- L'inflazione annuale in Canada ha rallentato al 4,3 per cento nel mese di marzo, in linea con le attese degli analisti, per effetto dei rialzi dei tassi d'interesse di riferimento e del calo dei prezzi dell'energia. Lo indica l'agenzia di statistica nazionale. A febbraio l'aumento dei prezzi era stato del 5,2 per cento. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo ha visto un incremento di 0,5 punti percentuali. La banca centrale canadese, che la scorsa settimana ha deciso di mantenere al 4,5 per cento il tasso d'interesse di riferimento, prevede che l'inflazione torni intorno al 3 per cento verso la metà dell'anno, stabilizzandosi infine sull'obiettivo del 2 per cento solo alla fine del 2024. (Was)