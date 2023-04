Business news: Omc si pronuncia a favore di Taiwan su disputa commerciale con l'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) si è espressa a favore di Taiwan nella controversia con l'India relativa ai dazi sulle importazioni di prodotti informatici. La sentenza emanata a favore dell'isola dimostra che Taipei può ricorrere efficacemente all'Organizzazione per proteggere gli interessi dei suoi esportatori, ha commentato l'ufficio dei negoziati commerciali di Taiwan (Otn). Nel quadro della persistente guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, molte aziende taiwanesi specializzate nello sviluppo di articoli informatici hanno investito in India, le cui fabbriche necessitavano a loro volta di importare parti e componenti dall'isola. Nel tentativo di proteggere le aziende locali, tuttavia, Nuova Delhi ha iniziato a imporre dazi sulle importazioni sino al 20 per cento su 32 categorie di prodotti a partire dal 2014, influenzando soprattutto il commercio di telefoni cellulari e stazioni base. Lamentando una consistente perdita di competitività nel settore, Taipei ha intentato una causa presso l'Omc, sottoscritta anche da Giappone e Unione europea. L'Organizzazione ha istituito un panel per risolvere la controversia nel 2020, attribuendo ufficialmente all'India una serie di violazioni commerciali nei confronti di Taipei. Dal suo ingresso nell'Omc, nel 2022, Taiwan ha intentato sette cause presso l'Organizzazione, tre delle quali risolte prima di avviare un contenzioso. Dei quattro casi sottoposti ad un panel, tre si sono risolti con altrettante sentenze a favore dell'isola. (Cip)