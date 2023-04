Business news: United Airlines chiude il trimestre in perdita ma tornerà al profitto durante l’estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statunitense United Airlines ha registrato una perdita netta pari a 63 centesimi di dollari per azione nel primo trimestre del 2023, ma prevede di tornare ad un profitto nei successivi tre mesi, grazie alla stagione estiva. Stando ai risultati finanziari al 31 marzo, la società ha registrato ricavi per 11,43 miliardi di dollari, leggermente in rialzo rispetto agli 11,42 precedentemente stimati dagli analisti e con un incremento del 51 per cento su base annuale. La perdita netta è comunque molto più contenuta rispetto al dato relativo al 31 marzo 2022, pari a 4,24 dollari per azione. (Was)