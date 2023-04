Business news: produzione in Cina aumentata del 2,4 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di energia in Cina è aumentata del 2,4 per cento su base annua nel primo trimestre, attestandosi a 2.070 miliardi di chilowattora. Lo ha riferito la portavoce della Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), l'ente di pianificazione economica nazionale, Meng Wei, durante la conferenza stampa odierna. Nel mese di marzo, l'energia prodotta dalle industrie con un fatturato annuo di almeno due milioni di dollari è aumentata del 5,1 per cento anno su anno. Il mese scorso, la produzione di energia solare ha registrato un consistente aumento del 13,9 per cento su base annua, seguita da quella termica (+9,1 per cento) e da quella nucleare (+4,6 per cento). Modesto l'incremento nella produzione di energia eolica, aumentata di appena 0,2 punti percentuali su base annua. (Cip)