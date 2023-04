Business news: Sri Lanka, Cina non conferma adesione a piattaforma comune per colloqui sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non conferma l'adesione alla piattaforma comune lanciata da Giappone, India e Francia per discutere la ristrutturazione del debito estero dello Sri Lanka. Durante la conferenza stampa quotidiana, il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, si è limitato ad esprimere sostegno alle discussioni intraprese sulla questione da parte delle istituzioni finanziarie internazionali. "La Cina lavorerà con i Paesi coinvolti e le istituzioni finanziarie internazionali per rivestire assieme un ruolo positivo nell'aiutare lo Sri Lanka a superare la situazione, alleviare il peso del debito e raggiungere uno sviluppo sostenibile. Nel frattempo, chiediamo ai creditori commerciali e multilaterali di prendere parte alla ristrutturazione del debito di Colombo e all'equa ripartizione degli oneri", ha aggiunto. La Cina è il principale creditore bilaterale dello Sri Lanka. Secondo i dati ufficiali del governo di Colombo, lo Sri Lanka ha accumulato un debito di 7,1 miliardi di dollari nei confronti dei creditori bilaterali: la Cina vanta un credito di tre miliardi di dollari, il Club di Parigi 2,4 miliardi di dollari e l'India 1,6 miliardi di dollari. Il governo singalese deve anche rinegoziare più di 12 miliardi di dollari di eurobond con creditori privati internazionali e 2,7 miliardi di dollari di prestiti commerciali. (Cip)