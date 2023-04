Business news: premier Giappone, dibattito su ChatGpt in agenda al vertice G7 di Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dibattito sul software d'intelligenza artificiale ChatGpt sarà inserito nell'agenda dei colloqui del vertice del G7 in programma a Hiroshima dal 19 al 21 maggio prossimi. Lo ha dichiarato il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ripreso dall'agenzia di stampa "Kyodo" durante un incontro con i dirigenti dei quotidiani regionali. "Vanno create nuove regole internazionali", ha spiegato il capo del governo di Tokyo. Di recente sia in Europa che negli Stati Uniti sono state lanciate iniziative per regolamentare l'uso dell'applicazione e per limitarne i rischi legati, in particolare, alla sicurezza dei dati. Un appello in tal senso è arrivato questa settimana dal Parlamento europeo, mentre a Washington è stato il capo dei senatori democratici Chuck Schumer a muoversi la scorsa settimana per una legge in materia. (Git)