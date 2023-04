Business news: semiconduttori, la taiwanese Tsmc contesta richieste del governo Usa per ottenere sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società taiwanese Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha contestato alcuni dei requisiti posti dal governo federale statunitense per ottenere sussidi e finanziamenti nel quadro del Chips Act, il pacchetto legislativo approvato dall’amministrazione Biden per rafforzare l’industria nazionale dei semiconduttori. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che la società, che ha in programma di investire 40 miliardi di dollari per costruire due impianti per la produzione di semiconduttori in Arizona e ha chiesto sussidi per circa 15 miliardi, ha espresso “preoccupazione” in merito ad alcune regole imposte da Washington. In particolare, la richiesta di condividere i profitti derivanti dai due impianti e fornire “informazioni dettagliate” in termini operativi. Già il 30 marzo scorso, l’amministratore delegato di Tsmc, Mark Liu, ha affermato che requisiti del genere rischiano di dissuadere eventuali investimenti negli Stati Uniti. “Alcune di queste condizioni sono inaccettabili, e rischiano di avere un impatto negativo sulle nostre discussioni con il governo statunitense”, ha detto Liu in quell’occasione. (Was)