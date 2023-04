Business news: Tsmc, utili aumentati del 2,1 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) ha registrato 6,76 miliardi di utili netti nel primo trimestre, in calo del 30 per cento rispetto al trimestre precedente ma in aumento del 2,1 per cento su base annua. Lo si apprende da una dichiarazione pubblicata dalla società, che ha assistito nello stesso periodo ad un calo del fatturato di 4,8 punti percentuali su base annua. Il dato risulta in linea con le previsioni degli analisti, che stimano un aumento della pressione sul colosso tecnologico taiwanese anche nel secondo trimestre, a causa della stagionale contrazione degli ordini nel settore dell’elettronica. Il prezzo delle azioni di Tsmc è sceso del 27,1 per cento nel 2022, tornando a crescere di circa 14 punti percentuali nel 2023. La società ha attualmente un valore di mercato pari a 433,9 miliardi di dollari. (Cip)