Business news: Tunisia, direttore regionale Fmi, delegati del Fondo presto in visita nel Paese

- Una squadra del Fondo monetario internazionale (Fmi) si recherà presto in Tunisia per incontrare la ministra delle Finanze Sihem Boughdiri Namsia e il governatore della Banca centrale, Marouane Abassi, per discutere degli ultimi sviluppi a seguito della sospensione dei negoziati. Lo ha riferito il direttore del Dipartimento per il Medio Oriente e l'Asia centrale del Fondo, Jihad Azour, in dichiarazioni riprese dall'emittente radiofonica "Mosaique fm", rilasciate a margine degli incontri di Primavera dell'Fmi e Banca Mondiale Washington. A detta di Azour, Tunisi deve compiere ancora alcuni passi per ottenere l'approvazione del maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari da parte del Consiglio di amministrazione del Fondo. "La cooperazione è continuata negli ultimi mesi con il gruppo di lavoro del governo tunisino per trovare i fondi necessari e accelerare il processo di riforma che è necessario per la Tunisia", ha poi affermato il responsabile dell'istituzione finanziaria internazionale. (Tut)