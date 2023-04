Sudan: fonti stampa, evacuata l’ambasciata degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno evacuato il personale diplomatico dell’ambasciata in Sudan, alla luce dei violenti combattimenti in corso nella capitale, Khartoum. Fonti anonime hanno confermato al “New York Times” che l’operazione è stata condotta dai militari Usa, dal momento che lo spazio aereo del Paese è attualmente chiuso, e l’aeroporto ha subito gravi danni a causa dei combattimenti. Nei giorni scorsi, il Pentagono ha inviato truppe aggiuntive nelle basi militari in Gibuti, in preparazione di possibili operazioni di evacuazione. (Was)