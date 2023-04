Caucaso: tre militari Azerbaigian uccisi da una mina nella regione di Shusha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre militari azerbaigiani sono stati fatti saltare in aria da una mina sulle alture intorno al villaggio di Allahgulular nella regione di Shusha, nel Karabakh. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero della Difesa dell'Azerbaigian. "Il 22 aprile, verso le 17:00 ora locale, un camion militare dell'esercito azerbaigiano, che trasportava rifornimenti a posizioni situate sulle alture intorno al villaggio di Allahgulular, è stato fatto saltare in aria da una mina appositamente installata da armeni sulla carreggiata. Uno dei militari accorsi in soccorso dei feriti è stato fatto saltare in aria da una mina antiuomo ed è rimasto ferito anche lui", spiega il rapporto. Il comando del contingente di mantenimento della pace russo e il centro di monitoraggio congiunto turco-russo sono stati informati dell'incidente. (Res)