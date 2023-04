Pnrr: Barelli (FI), fondi siano spesi tutti e bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia vuole che i fondi del Pnrr siano spesi tutti e bene. Sono soldi che l'Europa ci dà, ma che in buona parte vanno restituiti. È giusto, quindi, che il nostro governo valuti quali delle opere programmate dal governo precedente non sia possibile realizzare nei tempi richiesti dall'Europa ed è corretto, in tal caso, spostare quei fondi per altre opere possibili da ultimare nell'interesse dei cittadini". Lo ha dichiarato al Tg2 il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. (Rin)