Serbia: comitato Jcc invita autorità a compiere "sforzi chiari" su libertà dei media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato consultivo congiunto Ue-Serbia (Jcc) ha invitato le autorità a "compiere chiari sforzi per promuovere la libertà dei media in Serbia" e per la piena trasparenza nel processo di assegnazione della quinta licenza di trasmissione televisiva nazionale nel Paese. "Il Jcc invita le autorità a compiere sforzi chiari per promuovere la libertà dei media in Serbia, come prerequisito per una democrazia funzionante", afferma la dichiarazione congiunta. Il Jcc, una piattaforma della società civile istituita tra il Comitato economico e sociale europeo (Cese) e la società civile della Serbia, ha osservato che, ad eccezione del rapporto del 2021 secondo il quale la Serbia aveva compiuto "progressi limitati", tutti i rapporti della Commissione europea dal 2016 al 2022 hanno valutato che Belgrado non ha compiuto progressi sulla libertà dei media. (Seb)