Bulgaria: ministero Innovazione lavora per creazione ecosistema zone industriali di livello internazionale

- Gli sforzi del ministero dell'Innovazione e della Crescita della Bulgaria sono diretti alla creazione di un intero ecosistema di zone industriali che soddisfino tutti i criteri e le migliori pratiche internazionali. Lo ha affermato il ministro ad interim dell'Innovazione e della Crescita Alexander Pulev in un incontro di lavoro con gli ambasciatori dell'Unione europea nei Balcani occidentali. Pulev ha sottolineato che il suo dicastero sta lavorando attivamente per democratizzare la gestione dei fondi Ue e sviluppare una strategia coerente per attrarre investimenti stranieri. Durante l'incontro con gli ambasciatori, Pulev ha affermato che il ministero sta sviluppando la Hydrogen Roadmap per la Bulgaria, che mira ad aprire un segmento innovativo con una serie di opportunità di investimento e che dovrebbe essere adottata dal governo. (Seb)