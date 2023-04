Business news: Cina, produzione industriale aumentata del tre per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Cina è aumentata del tre per cento su base annua nel primo trimestre. Lo indicano i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Nel periodo di riferimento, 23 delle 41 industrie chiave del Paese hanno mantenuto un tasso di crescita superiore al 50 per cento, complice anche l’ottimizzazione della capacità e del livello della manifattura. Al contempo, il valore aggiunto delle micro e piccole imprese è aumentato del 3,1 per cento su base annua. Prodotti come celle solari e veicoli a nuova energia hanno mantenuto una crescita a due cifre, nel quadro della progressiva riconversione sostenibile dell’apparato industriale. (Cip)