Business news: BuzzFeed annuncia chiusura del sito di informazione “BuzzFeed News”

- La società statunitense BuzzFeed ha annunciato la chiusura del portale di informazione “BuzzFeed News”, nel quadro di un piano di ristrutturazione interna che porterà al taglio del 15 per cento della forza lavoro. L’amministratore delegato, Jonah Peretti, ha affermato in una comunicazione ai dipendenti che la società “ha stabilito di non potrà più permettersi di finanziare” il sito, precisando che i portali “HuffPost” e “BuzzFeed.com” apriranno una serie di nuovi impieghi per i dipendenti interessati dai tagli. (Was)