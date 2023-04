Business news: Sri Lanka, l'inflazione rallenta al 49,2 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione annuale nello Sri Lanka ha rallentato al 49,2 per cento nel mese di marzo, dopo il 53,6 per cento raggiunto il mese precedente. Lo indicano i dati del dipartimento di Censimento e Statistica. A rallentare sono stati in particolare i prezzi dei prodotti alimentari, dal 49 per cento di febbraio al 42,3 per cento del mese scorso, mentre l'inflazione non alimentare si è attestata sui 54,9 punti percentuali. Si tratta della prima volta che l'inflazione nello Sri Lanka scende sotto il 50 per cento dallo scorso agosto. L'isola sta affrontando dal 2022 un'acuta crisi economica caratterizzata da inflazione galoppante e carenza di riserve in valuta estera, che ha portato il governo a dichiarare il default sul suo debito estero poco più di un anno fa. Ad aprile, dopo l'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per una linea di salvataggio da 3 miliardi di dollari, la banca centrale ha mantenuto invariato il tasso d'interesse di riferimento, esprimendo ottimismo sulla possibilità che l'inflazione cali rapidamente nei prossimi mesi. (Inn)