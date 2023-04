Business news: società fosfati Tunisia, obiettivo è triplicare volume esportazioni nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società dei fosfati di Gafsa (Cpg), nel sud-ovest della Tunisia, mira a triplicare il volume delle esportazioni nel corso del 2023 per favorire il ripristino degli equilibri finanziari della società e aumentare le riserve di valuta forte del Paese. Lo ha riferito l’emittente “Mosaique Fm”, ricordando che l’azienda è stata in grado, ricordando che l'azienda è stata in grado, nel mese di gennaio, di esportare la prima spedizione di fosfato di 30 mila tonnellate verso la Turchia, mentre un’altra spedizione di 35 mila tonnellate è attesa nei prossimi giorni. Un altro carico da 20 mila tonnellate sarà invece esportato in Spagna nel prossimo mese di maggio, mentre un carico da 45 mila tonnellate e uno da 30 mila tonnellate saranno inviati rispettivamente in Perù e in Turchia. La compagnia ha spiegato di essere al lavoro per aumentare la sua produzione commerciale di fosfati di oltre 5,6 milioni di tonnellate. (Tut)