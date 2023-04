Business news: Tunisair, ricavi aumentati quasi del 30 per cento nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi della compagnia aerea della Tunisia, Tunisair, sono aumentati del 28,83 per cento nel primo trimestre del 2023, passando da 226,61 milioni di dinari (66 milioni di euro) della fine di marzo 2022 a 291,94 milioni di dinari (85 milioni di euro) dello stesso mese del 2023. È quanto emerso dai dati provvisori del primo trimestre pubblicati dalla compagnia aerea, secondo quanto riferito dal quotidiano online “Business News”. Il ricavo medio per passeggero è aumentato in valore, passando da 428 dinari (124,7 euro) a 451 dinari (131,4 euro). Anche il numero di persone a bordo è aumentato del 23,58 per cento, passando da 411.912 passeggeri a 509.082. Nel documento stesso viene specificato che anche il rapporto passeggeri-chilometri ha registrato un aumento con un incremento del 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. (Tut)