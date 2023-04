Scuola: Valditara, deve tornare serenità, personalizzazione insegnamento va in questo senso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli studenti che si sentono sotto stress, poi, il ministro ha voluto lasciare un messaggio: "Avere fiducia". "Io credo nel ritorno a una grande alleanza fra studenti, docenti, famiglie e parti sociali per la scuola italiana e all’idea di una scuola che sia sicura, ma anche una scuola dove si respiri un clima di grande serenità, a iniziare dalla maturità", ha aggiunto. "Ragazzi - ha concluso -, dovete affrontare la maturità con grande serenità, perché sarà un momento di dialogo con i docenti. Non abbiate paura di affrontare questa prova che non deve essere vista come una sfida difficile e ansiogena ma come un momento di confronto e di verifica del percorso realizzato". (Rem)