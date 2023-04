Business news: ferrovia transfrontaliera Cina-Laos, effettuati oltre 14 milioni di viaggi dall'inaugurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I treni operativi sulla ferrovia Cina-Laos hanno effettuato 14,43 milioni di viaggi per passeggeri dall'inaugurazione della tratta, il 3 dicembre 2021. Lo indicano i dati pubblicati dal gruppo ferroviario statale China Railway (Cr). Fino al 18 aprile, sono state inoltre mobilitate merci per 18,84 milioni di tonnellate, inclusi ortaggi, componenti meccaniche e macchinari. La ferrovia Cina-Laos, oggetto di un accordo bilaterale di cooperazione firmato nel 2015, è stata realizzata con investimenti cinesi e con standard cinesi, essendo collegata direttamente alla rete ferroviaria della Cina. La gestione è congiunta. Per il Laos si tratta di un collegamento di grande importanza per il suo sviluppo economico. Il Paese, il "tetto della penisola indocinese", è l'unico membro dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) senza sbocco al mare e l'80 per cento della sua superficie è coperta da montagne e altipiani. La situazione geologica è complessa anche dalla parte cinese; è stata necessaria, infatti, la costruzione di oltre 200 tra ponti e gallerie. Anche per la Cina il progetto, parte della grande iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), è rilevante: è la prima tappa di un corridoio del Sud-est asiatico che punta verso Singapore. (Cip)