Business news: Nepal-Myanmar, allo studio tratta aerea Bhairahawa-Yangon per promuovere turismo buddista

- Il Consiglio del turismo del Nepal sta studiando l’attivazione di un collegamento aereo diretto tra l’aeroporto internazionale Gautam Buddha di Bhairahawa, nello Stato di Lumbini, e quello di Yangon, in Myanmar, con l’obiettivo di promuovere il turismo buddista. Lo riferisce il quotidiano “The Himalayan Times”, a seguito di un incontro a Katmandu al quale hanno partecipato diplomatici e funzionari dei due Paesi: erano presenti, tra gli altri, Dhananjay Regmi, amministratore delegato del Consiglio del turismo, che ha organizzato l’incontro, l’ambasciatore birmano in Nepal, Sen O, quello nepalese in Myanmar, Harishchandra Ghimire, e il direttore della compagnia di bandiera Myanmar National Airlines, Kup Khanmung. La parte nepalese ha dato la sua disponibilità a offrire assistenza per il lancio del collegamento aereo diretto. La delegazione birmana ha in programma anche un incontro col ministro della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile del Nepal, Sudan Kirati. (Inn)