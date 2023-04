Sicurezza: Colapietro (Silp Cgil), ogni giorno si promettono rinforzi ma sono solo slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno è un fiorire di dichiarazioni e comunicati stampa dove il governo e il Viminale promettono rinforzi di personale alle questure. Negli ultimi 6 mesi, seguendo spesso l'andamento dei fatti di cronaca, sono stati promessi nuovi poliziotti e nuove poliziotte a Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo. Questo solo per parlare dei grandi centri. Ma le risorse per le assunzioni non ci sono o quantomeno, come ha spiegato recentemente anche la Corte dei Conti, non è stato spiegato come saranno reperiti gli stanziamenti necessari e se saranno rispettati i vincoli di bilancio. Come si fa a promettere a tutti i sindaci delle città metropolitane un maggior numero di personale quando il personale non c'è? La sensazione è che si vada avanti per slogan, che si implementi il personale in alcune realtà a scapito di altre perché la coperta è corta". Lo afferma Pietro Colapietro, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil. ''Certo è che oggi per rispondere alle crescenti richieste di sicurezza le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato sono costretti a fare doppi e talvolta anche tripli turni, con lo straordinario che viene pagato solo dopo molti mesi se non anni e spesso solo in parte - aggiunge - Il governo continua a mostrarsi disattento nei fatti nei confronti di chi porta una divisa. Le circa 6.000 assunzioni sbandierate per il 2023 sono una chimera, un bluff, un gioco delle tre carte sulla pelle dei cittadini, dei poliziotti, dei carabinieri e dei finanzieri che in primis garantiscono la sicurezza urbana". "La mancata convocazione dei sindacati del comparto sicurezza e difesa per la presentazione del Def è un altro chiaro segnale di disattenzione nei nostri confronti così come l'assenza di risorse per le assunzioni e per il rinnovo dei contratti di lavoro, anche di quello dei dirigenti che lo attendono da quasi 2.000 giorni - conclude - Per non parlare del tentativo, più o meno strisciante, di non riconoscere diritti sindacali pieni al personale militare e di guardare con sospetta attenzione alle prerogative dei sindacati dei Corpi civili, come la Polizia di Stato. Siamo mobilitati e lo saremo ancora di più nei prossimi mesi". (Rin)