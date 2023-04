Business news: colosso dei liquori Zjld punta a lanciare Ipo da oltre 811 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distilleria cinese Zjld prevede di lanciare la più consistente offerta pubblica iniziale (Ipo) presentata sul mercato azionario di Hong Kong dall'inizio del 2023, da cui prevede di raccogliere fino a 811,5 milioni di dollari. Lo riporta il quotidiano edito nella regione a statuto speciale "South China Morning Post", aggiungendo che la società ha intrapreso la vendita di 490,7 milioni di azioni, a un prezzo compreso tra 1,37 e 1,65 dollari. Zjld è il quarto produttore di acquavite ("baijiu") in Cina tra le società a capitale privato. La presentazione dell'Ipo sul mercato azionario dovrebbe conferire alla distilleria un valore di mercato pari a 5,35 miliardi di dollari, pari a circa il due per cento di quello rivestito dal colosso dei liquori Moutai. Zjld prevede di assegnare il 90 percento dell'offerta agli investitori internazionali, riservando la restante parte ai compratori locali. La compravendita dovrebbe iniziare il 27 aprile prossimo, con le banche d'investimento Goldman Sachs e China Securities International come promotori congiunti della vendita d'azioni. (Cip)