Business news: Cina, esportazioni auto aumentate del 70,6 per cento nel primo trimestre

- Le esportazioni di autovetture in Cina sono aumentate del 70,6 per cento nel primo trimestre rispetto al 2022, attestandosi a 994 mila unità. Lo indicano i dati pubblicati il 17 aprile dall'Associazione cinese dei produttori di automobili. Nel dettaglio, le esportazioni di veicoli per passeggeri sono aumentate dell'82,9 per cento su base annua, raggiungendo le 826 mila unità, mentre quelle di veicoli commerciali si sono attestate a 168 mila, in aumento del 28,1 per cento anno su anno. Da gennaio a marzo, le esportazioni di veicoli a nuova energia sono più che raddoppiate, arrivando a 248 mila unità. La Cina ha incentivato lo sviluppo dei veicoli ibridi ed elettrici con maggior convinzione negli ultimi anni, come parte degli sforzi per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità climatica: picco delle emissioni entro il 2030 e neutralità carbonica prima del 2060. Oltre al colosso statunitense Tesla e alla casa automobilistica cinese Byd, ad entrare nel mercato cinese dell'auto elettrica è stato anche il gigante dell'immobiliare Evergrande, sopraffatta da un debito di oltre 300 miliardi di dollari. Lo scorso settembre, la multinazionale ha iniziato la produzione in serie della sua prima auto elettrica in uno stabilimento di Tientsin, nella Cina nord-orientale, consegnando i primi cento esemplari del Suv Hengchi 5 ad ottobre 2022. (Cip)