Business news: Bank of America, ricavi e utile superano aspettative nel primo trimestre

- Bank of America ha registrato ricavi superiori alle aspettative nel primo trimestre dell’anno, alla luce dell’elevato livello dei tassi di interesse. Stando ai risultati finanziari al 31 marzo 2023, l’istituto ha registrato un utile per azione pari a 94 centesimi, rispetto agli 82 inizialmente previsti dagli analisti. I ricavi si sono attestati a 26,39 miliardi di dollari, contro una precedente stima di 25,13. Il margine di interesse netto si è attestato a 14,4 miliardi di dollari, in aumento del 25 per cento su base annuale. “Tutti i segmenti di business hanno registrato una performance superiore alle aspettative: il nostro impegno in favore di una crescita responsabile e sostenibile nel tempo ha garantito la stabilità dell’azienda in un contesto incerto”, ha commentato l’amministratore delegato, Brian Moynihan, in una nota. (Was)